نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة السعودية اليوم الإثنين، الموافق 27 من الشهر الجاري، العديد من المباريات الهامة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي الممتاز "روشن".

إليكم أبرز مواعيد المباريات:

ضمك × الاتحاد:

تُقام المباراة في تمام الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 43 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

الشباب × الفيحاء:

تنطلق المباراة في تمام الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة. يتواجد الشباب في المركز السادس برصيد 26 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

القادسية × الهلال:

تُقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. يحتل القادسية المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بينما يتصدر الهلال الترتيب برصيد 43 نقطة.

الجدير بالذكر أن جميع المباريات تُنقل عبر شبكة قنوات الكأس، الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي.