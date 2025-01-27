نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي يعلن ضم أحمد رضا ثالث صفقاته الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق أحمد شوبير عن تعاقد مجلس إدارته مع ثالث الصفقات وهو أحمد رضا نجم بتروجيت السابق لتدعيم صفوف الفريق بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن أحمد شوبير عبر قناة الأهلي ببرنامجه "حارس الأهلي" عن انتقال أحمد رضا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قادما من صفوف بتروجيت والذي قاده إلى الصعود للدوري الممتاز.

ولعب أحمد رضا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع بتروجيت 9 مباريات وسجل هدف وصنع مثله ويمتاز بتسديداته الرائعة خارج منطقة الجزاء.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي كان قد أعلن عن السلوفيني نيج جراديسار وكذلك مصطفى العش قادما من صفوف نادي زد لتدعيم صفوف المارد الأحمر بالميركاتو الشتوي هجوميا ودفاعيا.