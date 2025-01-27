الرياضة

خاص.. إيقاف منتظر لثنائي طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

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خاص.. إيقاف منتظر لثنائي طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة -  

تتواصل أصداء مباراة الأهلي أمام بيراميدز والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وشهدت المباراة عدة أزمات أبرزها أزمة مراقب المباراة والذي تسبب بإلغاء المؤتمر الصحفي للأهلي اضافة لاصطحاب الحكم محمود عاشور لنجله مما تسبب في مناوشات مع عناصر التحكيم.


وينتظر محمود عاشور قرار الإيقاف وذلك بعد أزمة إصحاب نجله للمباراة ولغرفة الحكام مخالفا التعليمات،كما ينتظر إيقاف محمود البنا أيضا بداعي القرارات الفنية.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهم.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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