العالم اليوم - "خالف التعاليمات".. معاقبة مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 10:22 مساءً - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف مراقب مباراة الأهلي مع بيراميدز التي أقيمت، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

وذكرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر مركزها الإعلامي، الاثنين: "بناءً على الأحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل، استدعت الرابطة مراقب المباراة للتحقيق معه فيما نسب إليه من أحداث، وقد حضر بالفعل لمقر الرابطة وتم الاستماع إلى أقواله".

وأضافت:" قررت الرابطة إيقاف مراقب المباراة حتى نهاية المرحلة الأولى من مسابقة دوري نايل، وذلك لمخالفته لتعليمات الرابطة الخاصة بتنظيم المؤتمر الصحفي، وإذ تؤكد الرابطة أن التعليمات الصادرة لمراقبي المباريات خاصة فقط بإدارة المؤتمر الصحفي وعدم التدخل في نوعية الأسئلة التي يوجّهها الصحفيون للمدربين".

ورفض الصحفيون ووسائل الإعلام حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز بناء علي تعليمات من مراقب المباراة بضرورة التركيز في الأسئلة على أحداث المباراة فقط.

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