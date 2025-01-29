نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت يكشف سبب استبعاد محمد صلاح من مباراة آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن أسباب قراره بإراحة عدد كبير من لاعبيه الأساسيين، من بينهم النجم المصري محمد صلاح، في المباراة المقبلة أمام آيندهوفن الهولندي ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال سلوت: "لماذا استبعدت اللاعبين الأساسيين؟ ببساطة لأنني أرغب في منحهم إجازة. ولو كان بيدي، لكنت أعطيتهم إجازة قبل ثلاثة أيام من أي مباراة".

وأضاف المدرب: "اللاعبون الأساسيون لن يشاركوا في التدريبات يوم الأربعاء، وسيحصلون على راحة تامة قبل العودة للتدريبات يوم الخميس استعدادًا للمرحلة المقبلة".

أوضح سلوت أن قراره لا يتعلق فقط بإراحة اللاعبين الأساسيين استعدادًا لمباراة السبت، وإنما يمنح فرصة للبدلاء للتألق، حيث قال: "اللاعبون الذين سيخوضون مباراة آيندهوفن ليسوا بحاجة لإثبات أنفسهم، نحن نعرف إمكانياتهم جيدًا. نخوض الكثير من المباريات، وهؤلاء اللاعبين مستعدون تمامًا للمشاركة".

تطرق سلوت إلى النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، موضحًا أنه بدأ يستوعب آلياته، وقال: "الموضوع لا يتعلق بإنهاء مرحلة الدوري في الصدارة أو المركز الثاني، لأن قرعة دور الـ16 دائمًا ما تكون صعبة بغض النظر عن ترتيبك".

واختتم حديثه قائلًا: "المباراة أمام آيندهوفن فرصة لإراحة الأساسيين وتجهيز اللاعبين البدلاء، وهو ما يصب في مصلحة الفريق في ظل ضغط المباريات".

من المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على آيندهوفن الهولندي غدًا في مباراة ينتظرها عشاق الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.