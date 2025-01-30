نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد مباريات دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج مواجهات الجولة الثامنة عشر، بمجموعتي بحري، بدوري القسم الثاني «ب»، موسم 2024-2025 عن ما يلي..

المجموعة الخامسة

-واصل فريق مالية كفر الزيات انتصاراته المتتالية وتصدر المجموعة بقيادة ايمن مجدي بالفوز على فريق دمياط بقيادة عبد الحميد الكينج بهدف دون رد سجله الدماطي

- فوز فريق دكرنس بقيادةسامح العربي على فريق بني

عبيد بقيادة محمود نعيم بهدف دون رد سجله رامي قدري هدف ذاتي

- فوز فريق شباب القزازين بقيادة محمد ياسين على فريق

كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق بهدفين دون رد سجلها احمد ابو العباسي الهدف الأول واضاف محمد الغريب الهدف الثاني

- فوز فريق صيد المحله بقيادة عبد الرحمن فهمي على

فريق اتحاد نبروه بقيادة محمد عبد الله بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بهدف دون رد لفريق الصيد بهدف دون رد سجله زكريا محمد وتعادل اسلام اسامة لاتحاد نبروه في الشوط الثاني وإدراك عمر نبيل الهدف الثاني لفريق الصيد

- تعادل فريق بلقاس سيتي بقيادة طارق جمال مع فريق

بيلا بقيادة ابراهيم الشهيدي بهدف لمثله تقدم فريق بلقاس سيتي بهدف دون رد في الشوط الأول سجله مجدي صبري وتعادل احمد جويلي في الشوط الثاني لبيلا

- تعادل فريق شباب تلا بقيادة فؤاد سلامه مع فريق بايونيرز بقيادة سامي ندا سلبيًا





المجموعة السادسة

- تعادل فريق الاوليمبي متصدر المجموعة بقيادة أحمد سمير مع فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين بهدف لمثله تقدم فريق دلفي بهدف تسيمبا في الدقيقة 27 وتعادل ابراهيم سامي الاوليمبي في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

- فوز فريق دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني على فريق المجد السكندري بهدف دون رد سجله أحمد مانجا.

- فوز أصحاب الجياد بقيادة محمد صديق على فريق الهلال الضبعة بقيادة محمد كابوريا بثلاثية مقابل هدفين

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق اصحاب الجياد حمادة جاد

وتعادل أحمد الببا للهلال وأضاف أحمد حمدين الهدف الثاني.



وتمكن لاصحاب الجياد من العودة وتسجيل هدفين عن طريق كرم النقيب الهدف الثاني وعبد الرحمن كايد الهدف الثالث.

فوز فريق طلائع الأسطول بقيادة علاء المني على فريق الزهور بمطروح بقيادة رمضان عرفة بثلاثية مقابل هدف



- تعادل فريق الحمام بقيادة ناصر بسيس مع فريق الجزيرة بمطروح بقيادة باسم الرجال بهدف لمثله تقدم فريق الحمام بهدف دون رد سجله محمد سامي من ركلة جزاء في الشوط الأول وتمكن خالد عيد السلام من تسجيل هدف الجزيره في الوقت الضائع للشوط الثاني

حصل فريق كوم حمادة بقيادة حسن مصطفى علي راحة هذا الاسبوع

ترتيب المجموعة الخامسة

1-مالية كفر الزيات 38 نقطة

2-شباب القزازين 31 نقطة

3-شباب تلا 27 نقطة

4-الصيد بالمحلة 27نقطة

5-إتحاد نبروه 26 نقطة

6-كفر الشيخ 25 نقطة

7-دكرنس 25 نقطة

8-بايونيرز 24 نقطة

9- بلقاس سيتي 22 نقطة

10-بيلا 18 نقطة

11-بني عبيد 14 نقطة

12-دمياط 4نقاط

المجموعة السادسة

1- الاوليمبي 35 نقطة

2- العاب دمنهور 38 نقطة

3- دلفي 26 نقطة

4- طلائع الأسطول 26نقطة

5- المجد السكندري 23 نقطة

6- اصحاب الجياد 21 نقطة

7- كوم حمادة 20 نقطة

8- الهلال 19 نقطة

8- اصحاب الجياد 18 نقطة

9-الحمام 16 نقطة

10- الجزيرة بمطروح 10 نقاط

11- الزهور بمطروح 9 نقاط