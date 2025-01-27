نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم حسن شحاتة: كولر سبب تعادل الأهلي مع بيراميدز وجرادشيار صفقة مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حمل الإعلامي كريم حسن شحاتة، السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مسئولية تعادل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري.

وواصل كريم حسن شحاتة لبرنامج كورة كل يوم الذى يذاع على قناة الحياة، أن كولر بدأ تشكيل الأهلي ليس هو الأفضل للفريق، وهو ما منح فريق بيراميدز الأفضيلة فى التقدم على الأهلي بهدفين.

وأضاف كريم حسن شحاتة، أن جرادشيار المهاجم الجديد للأهلي صفقة مميزة، وسيكون له بصمة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.