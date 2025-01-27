وزيرة التنمية المحلية تستقبل سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث مجالات التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ، اليوم السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والدكتور مارتينو مالي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي بالقاهرة وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي وعدد من مسئولي مؤسسة "تكوين" لتنمية المجتمعات المتكاملة .

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بالسفير الإيطالي والوفد المرافق له لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين سواء علي مستوي الوزارة أو مع المحافظات المصرية .

ومن جانبه قدم السفير ميكيلي كواروني التهنئة لوزيرة التنمية المحلية علي توليها المنصب متمنيا لها كل التوفيق والنجاح ، كما أشاد السفير الإيطالي بالجهود التي تقوم بها الدكتورة منال عوض في وزارة التنمية المحلية والمحافظات .

وأعرب السفير الإيطالي عن استعداد بلاده للتعاون مع وزارة التنمية المحلية في عدد من المشروعات على أرض المحافظات وبصفة خاصة في مجال التنمية المستدامة وتطوير التراث ، معرباً عن اهتمام إيطاليا بالتعاون مع الوزارة ومحافظة البحر الأحمر وتوفير التمويل اللازم لإعداد الدراسة الخاصة بتطوير المدينة الساحلية الرومانية القديمة بمدينة القصير بالشراكة مع مؤسسة "تكوين" لتنمية المجتمعات المتكاملة و التي قامت بتنفيذ مشروع " الاستثمار في السياحة المستدامة المتكاملة بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر والذى حقق نجاحاً وإشادة من منظمة السياحة العالمية.

ورحبت الدكتورة منال عوض بالتعاون المشترك مع الجانب الإيطالي لتنفيذ هذا المشروع المهم في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالتنمية الاقتصادية المحلية وتوفير عناصر الجذب لبعض المدن المصرية واستغلال المزايا التنافسية لها، وخلق نموذج ناجح ومتكامل بمدينة القصير أسوة بما تم في مدينة إسنا بالأقصر .

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية عدد من مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين ومن بينها دعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة و المتجددة والنظيفة في وسائل النقل العام بمحافظات القاهرة الكبرى وتحويل بعض المواقف للعمل بالطاقة الشمسية مع تطوير ورفع كفاءة الاتوبيسات وتحويلها للعمل بالكهرباء .

ومن جانبه أبدي السفير الإيطالي استعداده للتعاون مع الوزارة في هذا المشروع وإعداد دراسة وعرضها على بعض الجهات الإيطالية المتخصصة في هذا المجال ، في ظل الاهتمام الذى توليه إيطاليا بملف الطاقة الجديدة والمتجددة .

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين للبدء في تنفيذ بعض المقترحات التي تم بحثها خلال اللقاء بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والسفارة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي .