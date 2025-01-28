تأخر منتخب اليد أمام فرنسا 18-14 بالشوط الأول فى ربع نهائى بطولة العالم.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:29 مساءً - تأخر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره فرنسا بنتيجة 18-14 فى الشوط الأول بإطار مباريات دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وشهد الشوط الأول تألقا ملحوظا لكل من محمد على حارس المرمى، والثنائى يحيى خالد وأحمد عادل.

ويسعى المدير الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور إلى تحقيق إنجاز تاريخى مع الفراعنة بالوصول إلى المربع الذهبى عبر بوابة الديوك الفرنسية فى هذه المواجهة الصعبة فنيا.

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور إلى تحقيق الفوز فى مواجهة كاب فيردى من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25، بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.