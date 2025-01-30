الكنيسة الأرثوذكسية: نؤيد تأكيد الرئيس أن التهجير يعنى المساس بالأمن القومى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 12:32 صباحاً - نشرت صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا، جاء كالآتي: تثمن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها اليوم، والذي أكد خلالها على موقف مصر الدولة والشعب الرافض للدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، لما في ذلك من ظلم لهم، وإهدار للقضية الفلسطينية.

وأضاف: تؤيد الكنيسة المصرية، بصفتها أحد أعمدة الوطن، ما نوه إليه الرئيس بأن قبول فكرة التهجير يعني المساس بالأمن القومي المصري، وهو أمر لن يسمح به المصريون الذين روت دماؤهم أرض مصر دفاعا عن أمنها واستقرارها.

واستكمل: وفي هذا السياق ندعو كافة القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، ودعاة السلام في كل العالم إلى دعم الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وبذل قصارى الجهد لإحلال السلام في الدول والمناطق التي تعاني من التفكك والصراعات ويهددها مصير مجهول.