مصر تحتل المركز الخامس في بطولة العالم لكرة اليد 2025 بعد ربع النهائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 يناير 2025 12:32 صباحاً - حقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم 2025 المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، والتي تستمر حتى 2 فبراير المقبل.

حيث احتل المركز الخامس في جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات ربع النهائي، محققًا بذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالبطولة الماضية 2023، التي شهدت حصوله على المركز السابع.

وعلى الرغم من الإصابات التي تعرض لها المنتخب قبل البطولة، قدم الفريق المصري أداءً استثنائيًا، خصوصًا في المباراة ضد منتخب فرنسا. حيث خسر المنتخب المصري في الثواني الأخيرة بنتيجة 34-33 في مباراة مثيرة، نالت إعجاب الجميع.

تأهلت منتخبات الدنمارك والبرتغال وكرواتيا وفرنسا إلى نصف النهائي، فاز منتخب الدنمارك على البرازيل 33-21، بينما حقق منتخب كرواتيا فوزًا ضيقًا على المجر 31-30، كما حقق منتخب البرتغال فوزًا مثيرًا على نظيره الألماني 31-30.

تُقام مباريات نصف النهائي يومي الخميس والجمعة، حيث يلتقي منتخب الدنمارك مع منتخب البرتغال، بينما يواجه منتخب كرواتيا نظيره الفرنسي.

تستمر قنوات أون تايم سبورتس في بث جميع مباريات البطولة عبر شاشاتها، حيث حصلت على حقوق البث الحصري، لتتيح للجماهير متابعة منافسات البطولة لحظة بلحظة.