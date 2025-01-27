الرياضة

وائل القباني: طرد أحمد توفيق غير صحيح.. وكولر أخطأ بمشاركة العش

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وائل القباني: طرد أحمد توفيق غير صحيح.. وكولر أخطأ بمشاركة العش

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق عن تعادل أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال القباني في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: فريق بيراميدز تأثر بشدة من طرد أحمد توفيق أمام الأهلي، وكولر جازف بالدفع بمصطفى العش في المباراة وهذا خطأ كبير.

وأضاف: محمد هاني يتحمل جزء كبير من المسؤولية في هدف بيراميدز الأول، وطرد أحمد توفيق غير صحيح بالمرة وكان من الممكن ان يكتفي محمود البنا بمنح اللاعب البطاقة الصفراء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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