نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل القباني: طرد أحمد توفيق غير صحيح.. وكولر أخطأ بمشاركة العش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق عن تعادل الأهلي أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال القباني في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: فريق بيراميدز تأثر بشدة من طرد أحمد توفيق أمام الأهلي، وكولر جازف بالدفع بمصطفى العش في المباراة وهذا خطأ كبير.

وأضاف: محمد هاني يتحمل جزء كبير من المسؤولية في هدف بيراميدز الأول، وطرد أحمد توفيق غير صحيح بالمرة وكان من الممكن ان يكتفي محمود البنا بمنح اللاعب البطاقة الصفراء.