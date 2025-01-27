وصول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» معبر رفح تمهيدًا لدخولها القطاع بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 03:31 مساءً - شاحنات المساعدات وسيارات الإسعاف تصطف أمام معبر رفح من الجانب المصري تمهيدًا لدخولها للقطاع

وصلت اليوم الاثنين، إلى ميناء رفح البري قافلة بيت الزكاة والصدقات، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، حيث ترأس القافلة الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر لشئون بيت الزكاة، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، وشارك في تجهيز القافلة وفود دولية من ٨٥ دولة حول العالم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

واصطفت سيارات الإسعاف وشاحنات المساعدات وعددها ٣٠٥ شاحنة عملاقة، محمَّلة بأكثر من ٤٢٠٠ طُن من المساعدات الإنسانية العاجلة، التي تضم أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة، والمعلبات، وأدوات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح بيت الزكاة أنه من المقرر أن تعبر القافلة إلى الجانب الفلسطيني في إطار مشاركة بيت الزكاة مع صندوق "تحيا مصر" في قافلة الإغاثة التي سُيِّرت أمس الأحد تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء من حي الأسمرات بالمقطم.

وتعدُّ هذه القافلة هي أكبر قافلة يرسلها بيت الزكاة إلى إخواننا في غزة في إطار حملة «أغيثوا غزة» التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر، انطلاقًا من الواجب الديني والشرعي والالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه أهلنا في غزة، ونصرة لهم في ظل ما يتعرضون له من مأساة إنسانية.

وكان قطاع غزة قد استقبل منذ بدء العدوان الغاشم، عشر قوافل إغاثية لبيت الزكاة والصدقات ضمن حملة «أغيثوا غزة»، التي وجَّه بها فضيلة الإمام الأكبر، ليصل عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ١٠٥٠ شاحنة، بإجمالي ١٦٥٠٠ طن مساعدات إغاثية.