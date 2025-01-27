محادثات غير رسمية بين يوفنتوس وتشافي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 05:49 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي يوفنتوس بدأ محادثات غير رسمية مع تشافي هيرنانديز، المدرب السابق لفريق برشلونة.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن مسؤولي النادي الإيطالي تواصلوا مع تشافي، خلال الساعات الماضية.

وأفادت الصحيفة، إلى أن هذا التواصل لا يتعلق بمستقبل تياجو موتا، مدرب يوفنتوس، على المدى القريب، ولكن من أجل معرفة موقف تشافي كخيار متاح من أجل المستقبل.

جدير بالذكر، أن تياجو موتا تولى مسؤولية تدريب يوفنتوس، خلال الصيف الماضي ويرتبط بعقد حتى 2027.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة.