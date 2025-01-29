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الدوري المصري (10)… نتائج وترتيب

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الدوري المصري (10)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت، الثلاثاء، مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري بكرة القدم، وسجلت النتائج الآتية…

البنك × بتروجيت 0-2
سموحة × زد أف سي 2-1
الزمالك × الجونة 4-1
المصري البورسعيدي × إنبي 2-1
حرس الحدود × مودرن سبورت 1-0
الأهلي × بيراميدز 2-2
طلائع الجيش × فاركو 0-0
الاتحاد السكندري × الإسماعيلي 1-0
غزل المحلة × سيراميكا 0-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (10)
1- بيراميدز: 21 نقطة
2- الزمالك: 20 نقطة
3- الأهلي: 20 نقطة
4- سيراميكا: 19 نقطة
5- المصري البورسعيدي: 18 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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