نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (10)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت، الثلاثاء، مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري بكرة القدم، وسجلت النتائج الآتية…
البنك الأهلي × بتروجيت 0-2
سموحة × زد أف سي 2-1
الزمالك × الجونة 4-1
المصري البورسعيدي × إنبي 2-1
حرس الحدود × مودرن سبورت 1-0
الأهلي × بيراميدز 2-2
طلائع الجيش × فاركو 0-0
الاتحاد السكندري × الإسماعيلي 1-0
غزل المحلة × سيراميكا 0-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (10)
1- بيراميدز: 21 نقطة
2- الزمالك: 20 نقطة
3- الأهلي: 20 نقطة
4- سيراميكا: 19 نقطة
5- المصري البورسعيدي: 18 نقطة