الدوري المصري (10)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 12:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت، الثلاثاء، مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري بكرة القدم، وسجلت النتائج الآتية…

البنك الأهلي × بتروجيت 0-2

سموحة × زد أف سي 2-1

الزمالك × الجونة 4-1

المصري البورسعيدي × إنبي 2-1

حرس الحدود × مودرن سبورت 1-0

الأهلي × بيراميدز 2-2

طلائع الجيش × فاركو 0-0

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي 1-0

غزل المحلة × سيراميكا 0-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (10)

1- بيراميدز: 21 نقطة

2- الزمالك: 20 نقطة

3- الأهلي: 20 نقطة

4- سيراميكا: 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي: 18 نقطة