دوري أبطال أوروبا… الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ 16 وإلى الملحق

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 12:55 صباحاً - انتهت مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وتحددت الفرق المتأهلة بشكل مباشر إلى دور الـ 16 وهي:

1- ليفربول: 21 نقطة

2- برشلونة: 19 نقطة

3- آرسنال: 19 نقطة

4- إنتر ميلان: 19 نقطة

5- أتلتيكو مدريد: 18 نقطة

6- باير ليفركوزن: 16 نقطة

7- ليل: 16 نقطة

8- أستون فيلا: 16 نقطة

أما الفرق التي تأهلت إلى دور خروج المغلوب فهي:

9- أتلانتا: 15 نقطة

10- بوروسيا دورتموند: 15 نقطة

11- بايرن ميونيخ: 15 نقطة

12- ريال مدريد: 15 نقطة

13- ميلان: 15 نقطة

14- آيندهوفن: 14 نقطة

15- باريس سان جيرمان: 13 نقطة

16- بنفيكا: 13 نقطة

17- موناكو: 13 نقطة

18- ستاد بريست: 13 نقطة

19- فينورد روتردام: 13 نقطة

20- جوفنتوس: 12 نقطة

21- سيلتك: 12 نقطة

22- مانشستر سيتي: 11 نقطة

23- سبورتينغ لشبونة: 11 نقطة

24- كلوب بروج: 11 نقطة

وودعت الفرق الباقية البطولة من مرحلة الدوري وهي:

25- دينامو زغرب: 11 نقطة

26- شتوتغارت: 10 نقاط

27- شاختار دونيتسك: 7 نقاط

28- بولونيا: 6 نقاط

29- سيرفينا زفيزدا: 6 نقاط

30- شتورم غراتس: 6 نقاط

31- سبارتا براغ: 4 نقاط

32- لايبزيج: 3 نقاط

33- جيرونا: 3 نقاط

34- ريد بول سالزبورغ: 3 نقاط

35- سلوفان براتيسلافا: دون نقاط

36- يونج بويز: دون نقاط