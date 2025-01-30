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دوري أبطال أوروبا… الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ 16 وإلى الملحق

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دوري أبطال أوروبا… الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ 16 وإلى الملحق

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 12:55 صباحاً - انتهت مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وتحددت الفرق المتأهلة بشكل مباشر إلى دور الـ 16 وهي:

1- ليفربول: 21 نقطة
2- برشلونة: 19 نقطة
3- آرسنال: 19 نقطة
4- إنتر ميلان: 19 نقطة
5- أتلتيكو مدريد: 18 نقطة
6- باير ليفركوزن: 16 نقطة
7- ليل: 16 نقطة
8- أستون فيلا: 16 نقطة

أما الفرق التي تأهلت إلى دور خروج المغلوب فهي:

9- أتلانتا: 15 نقطة
10- بوروسيا دورتموند: 15 نقطة
11- بايرن ميونيخ: 15 نقطة
12- ريال مدريد: 15 نقطة
13- ميلان: 15 نقطة
14- آيندهوفن: 14 نقطة
15- باريس سان جيرمان: 13 نقطة
16- بنفيكا: 13 نقطة
17- موناكو: 13 نقطة
18- ستاد بريست: 13 نقطة
19- فينورد روتردام: 13 نقطة
20- جوفنتوس: 12 نقطة
21- سيلتك: 12 نقطة
22- مانشستر سيتي: 11 نقطة
23- سبورتينغ لشبونة: 11 نقطة
24- كلوب بروج: 11 نقطة

وودعت الفرق الباقية البطولة من مرحلة الدوري وهي:

25- دينامو زغرب: 11 نقطة
26- شتوتغارت: 10 نقاط
27- شاختار دونيتسك: 7 نقاط
28- بولونيا: 6 نقاط
29- سيرفينا زفيزدا: 6 نقاط
30- شتورم غراتس: 6 نقاط
31- سبارتا براغ: 4 نقاط
32- لايبزيج: 3 نقاط
33- جيرونا: 3 نقاط
34- ريد بول سالزبورغ: 3 نقاط
35- سلوفان براتيسلافا: دون نقاط
36- يونج بويز: دون نقاط

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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