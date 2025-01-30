لحق سيرهو غيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بـ 9 أهداف لكل منهما:

نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال أوروبا… ترتيب الهدافين بعد مرحلة الدوري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام