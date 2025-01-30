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دوري أبطال أوروبا… ترتيب الهدافين بعد مرحلة الدوري

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دوري أبطال أوروبا… ترتيب الهدافين بعد مرحلة الدوري

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 12:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

لحق سيرهو غيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بـ 9 أهداف لكل منهما:

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 9 أهداف
2- سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند): 9 أهداف
3- رافينيا (برشلونة): 8 أهداف
4- جوناثان دايفيد (ليل): 8 أهداف
5- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 7 أهداف
6- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 6 أهداف
7- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 6 أهداف
8- جونينهو دوس سانتوس (كارباغ إغدام): 6 أهداف
9- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 6 أهداف
10- هاري كين (بايرن ميونيخ): 6 أهداف
11- فلوريان فيرتز (بايرليفركوزن):6 أهداف
12- أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد): 6أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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