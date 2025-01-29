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“استمتعت جدًا" .. محمد إمام يوجه رسالة لأحمد حلمي

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“استمتعت جدًا" .. محمد إمام يوجه رسالة لأحمد حلمي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان محمد إمام يوجه رسالة للفنان أحمد حلمي بعد مشاهدة عرض مسرحية :بني آدام"، معبرًا عن سعادته بالتجربة والأداء المميز لـ حلمي.

 

ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام" صورة جمعته بالفنان أحمد حلمي، وعلق قائلًا: “استمتعت جدًا بمسرحية بني أدم، للنجم الكبير أحمد حلمي، ورفيق رحلة النجاح المنتج الكبير أحمد بدوي واخواتي نجوم مصر.. وشكرًا للجمهور السعودي الجميل على الاستقبال العظيم ده".

 

أبطال وصناع مسرحية “ بني آدم”

 


مسرحية بني آدم تضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أحمد حلمي، أسيل عمرا ن، ياسمينا العبد، مصطفى خاطر، حمدي المرغني، إيمان السيد، عماد رشاد.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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