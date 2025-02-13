تأجيل مسلسل "نون النسوة" أول بطولة مطلقة لمي كساب لبعد رمضان اعلنت النجمة مي كساب عن انسحاب مسلسلها نون النسوة من العرض في موسم رمضان 2025.كتبت مي كساب عبر حسابها بتطبيق إقرأ المزيد

اعلنت النجمة مي كساب عن انسحاب مسلسلها "نون النسوة" من العرض في موسم رمضان 2025.

كتبت مي كساب عبر حسابها بتطبيق Instagram: "بقالي ٣ سنين بأعمل أدوار مهمة في مسيرتي الفنية، كنت محظوظة جدا بالأدوار دي مع زملاء كبار وكتاب مهمين ومخرجين كبار مهمين إتعلمت منهم كتير، (أحلام سعيدة)، (جعفر العمدة)، (العتاولة)، (اللعبة)".

وتابعت مي كساب: كان نفسي أكون بطولة بعد غياب سنوات عن البطولة بعمل يليق بكم، ولكن نظرا لضيق الوقت تم تأجيل مسلسلي "نون النسوة" لبعد رمضان، وهاكتفي بظهوري الخاص السنه دي كضيفه شرف في مسلسل "المداح".

وعن مشاركتها في "المداح"، كتبت مي كساب: "سعيدة جدا بتجربتي معاهم، مخرج محترم شاطر موهوب الأستاذ أحمد سمير فرج، والأخ والصديق ورفيق الكفاح النجم الكبير الخلوق المحبوب حمادة هلال، إنتاج الأساتذة الأفاضل الغاليين علي قلبي صادق الصباح وأنور الصباح، إن شاء الله تتبسطو معانا السنه دي ويكون وشنا كلنا حلو على المداح".