طرق التعامل مع الأشخاص المصابين بمرض التوحد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:52 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

مرض التوحد هو اضطراب في النمو العصبي يؤثر على كيفية تواصل الشخص وتفاعله مع الآخرين. يواجه الأشخاص المصابون بالتوحد صعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل اللفظي وغير اللفظي، بالإضافة إلى أنماط سلوكية محددة وتكرارية.

على الرغم من هذه التحديات، فإن الأشخاص المصابين بالتوحد لديهم نقاط قوة وقدرات فريدة يمكن تنميتها من خلال التعامل معهم بطريقة مناسبة.

فهم احتياجاتهم الخاصة:

أول خطوة لتقديم الدعم للأشخاص المصابين بالتوحد هي فهم احتياجاتهم الخاصة. كل شخص مصاب بالتوحد لديه مجموعة فريدة من القدرات والصعوبات، لذلك من المهم التعامل معهم كأفراد وليس كمجموعة متجانسة. بعض الاحتياجات الشائعة للأشخاص المصابين بالتوحد تشمل:

– البيئة الهادئة والمنظمة: يحتاج الأشخاص المصابون بالتوحد إلى بيئة منظمة وخالية من المثيرات الحسية المفرطة مثل الضوضاء والإضاءة الساطعة.

– الروتين والجداول الزمنية: يفضل الأشخاص المصابون بالتوحد الاستمرار في الروتين اليومي والجداول الزمنية المنتظمة لتقليل الشعور بعدم اليقين.

– التواصل البصري والحركي: قد يكون التواصل اللفظي صعبًا بالنسبة للبعض، لذلك من المهم استخدام طرق تواصل بصرية وحركية مثل لغة الإشارة أو صور الرموز.

– الدعم الاجتماعي: يحتاج الأشخاص المصابون بالتوحد إلى الدعم الاجتماعي من عائلاتهم ومجتمعاتهم لمساعدتهم على التكيف.

تعزيز نقاط القوة:

بدلاً من التركيز على الصعوبات، من المهم أن ننظر إلى نقاط قوة الأشخاص المصابين بالتوحد وندعمها. تشمل هذه النقاط القوة عادةً:

– القدرات المنطقية والعملية: غالبًا ما يكون لدى الأشخاص المصابين بالتوحد قدرات عالية في مجالات مثل الرياضيات والهندسة والبرمجة.

– الانتباه والتركيز: قد يكون لدى الأشخاص المصابين بالتوحد انتباه وتركيز قوي على المهام والاهتمامات المحددة.

– الصدق والنزاهة: غالبًا ما يتميز الأشخاص المصابون بالتوحد بالصدق والنزاهة في تعاملاتهم.

– الإبداع والابتكار: غالبًا ما يبتكر الأشخاص المصابون بالتوحد طرقًا فريدة وإبداعية لحل المشكلات.

توفير الدعم والتدريب:

من المهم توفير الدعم والتدريب المناسب للأشخاص المصابين بالتوحد لتمكينهم من تطوير مهاراتهم وتحقيق أقصى إمكاناتهم. يشمل هذا ما يلي:

– برامج التعليم الخاصة: توفر هذه البرامج تعليمًا مخصصًا للأشخاص المصابين بالتوحد مع دعم إضافي في المهارات الاجتماعية والاتصال.

– العلاجات والتدخلات: تشمل العلاجات المختلفة العلاج السلوكي والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي لتحسين المهارات الحركية والاجتماعية.

– تدريب الأسرة والمجتمع: من المهم تدريب أفراد الأسرة والمجتمع على كيفية التعامل مع الأشخاص المصابين بالتوحد وتلبية احتياجاتهم.