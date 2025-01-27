باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع رودريجو

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 05:49 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع البرازيلي، رودريجو، نجم ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.

رودريجو يمتلك عقداً مع ريال مدريد، حتى صيف 2028، مع شرط جزائي قدره مليار يورو.

ووفقاً لما ذكرته إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يريد ضم رودريجو، رغم صعوبة المهمة.

وأفاد التقرير، أن النادي الباريسي يخطط لتقديم عرض يصل إلى 100 مليون يورو، أو أكثر من ذلك بقليل، ولكن هذا العرض قد لا يقنع ريال مدريد.

خلال الموسم الحالي، شارك رودريجو في 27 مباراة مع الميرنجي بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 7 آخرين.