النيابة تقرر إخلاء سبيل عمر زهران في قضية إيصال أمانة بـ12 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 05:26 مساءً - قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المخرج عمر زهران بضمان محل إقامته إن لم يكن مطلوبًا على ذمة قضية أخرى، بعد اتهامه بخيانة الأمانة من قِبل شاليمار شربتلي، بشأن إيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه.

تحقيقات النيابة أكدت أن الواقعة لا تمثل جريمة خيانة أمانة واضحة، حيث لم يُسلم زهران الإيصال لأي طرف، بل قدمه للمحكمة في حافظة مستندات رسمية.

بدأت الواقعة عندما قدم عمر زهران إيصال الأمانة خلال جلسة جنح مستأنف الجيزة للدفاع عن نفسه في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي. الإيصال، المؤرخ بتاريخ 1 أكتوبر 2019، كان موقعًا من خالد يوسف لصالح زوجته، فيما ظهر توقيع زهران كشاهد عليه، وأوضح الأخير أنه احتفظ بالإيصال نتيجة اتفاق بين الطرفين كونه موضع ثقة.

في المقابل، سارعت شاليمار شربتلي إلى تقديم بلاغ ضد زهران تتهمه بخيانة الأمانة، مؤكدة أنه كان يحتفظ بالإيصال دون وجه حق. وأفاد خالد يوسف في التحقيقات بأن الإيصال كان معدًا ليُسلم لشاليمار في حال وفاته، موجهًا الاتهام إلى زهران بادعاء فقد الإيصال قبل ظهوره مجددًا في المحكمة.

وخلال التحقيق، أنكر زهران الاتهامات، مشيرًا إلى أن الخلافات بين الطرفين كانت مادية، وأنه قدم الإيصال للمحكمة لإثبات نزاهته. فريق الدفاع المخرج التليفزيوني دفع بكيدية الاتهام وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، نظرًا لأن الإيصال يعود إلى عام 2019.

كما طلب الدفاع شهادة شخصيات على علم بظروف كتابة الإيصال والخلافات بين خالد يوسف وزوجته، بينهم المحامي ياسر كمال، والفنانة هالة صدقي، والفنان عمرو سعد.

يأتي ذلك، بعدما قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، بتخفيف الحكم الصادر بحبس عمر زهران من سنتين لسنة واحدة في اتهامه بسرقة مجوهرات شربتلي التي تقدر قيمتها بـ2.5 مليون دولار، وفي حيثيات الحكم أكدت أنها خففت العقوبة مراعاة لكبر سن المتهم ولظروفه الصحية وعدم ارتكابه لجرائم مماثلة.