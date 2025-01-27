فنربخشة يعلن عن صفقة أندرسون تاليسكا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 05:49 مساءً - أعلن نادي فنربخشة التركي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي، أندرسون تاليسكا، قادماً من النصر السعودي.

وقال النادي التركي في بيان عبر حسابه الرسمي: “توصل نادينا إلى اتفاق بشأن انتقال أندرسون تاليسكا. تمت دعوة اللاعب إلى إسطنبول لإجراء الفحوصات الطبية، ولإتمام عملية التعاقد”.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي النصر سوف يحصل على مبلغ قدره 18 مليون دولار من بيع تاليسكا إلى النادي التركي في الميركاتو الشتوي الحالي.

جدير بالذكر، أن أندرسون تاليسكا انضم إلى صفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، قادماً من نظيره فريق جوانزو إيفرجراند الصيني.