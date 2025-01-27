نواب التنسيقية: بدلا من تدخل عقلاء العالم لإعادة إعمار غزة نرى مخططات التهجير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 05:26 مساءً - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأكيدًا قويًا وصارمًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على رفضهم القاطع لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة أميره صابر، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، والحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، الرفض القاطع لتصفيه القضية الفلسطينية، مشددة على أن مصر قدمت منذ اللحظة الأولى كل ما يمكن تقديمه لدعم الشعب الفلسطيني تاريخيًا وحتى الآن.

وقالت إن الممارسات الظالمة التي يشهدها العالم اليوم، من قتل وتشريد الآلاف من الفلسطينيين، تمثل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤكد الحاجة إلى تدخل عاجل من عقلاء العالم والسياسيين الكبار لإعادة الحقوق وإعادة إعمار غزة، إلا أنه بدلا عن الوقوف في وجه الاجرام الذي يُمارس نجد من يخرج بأشياء شديدة الغرابة لا تتسق جمله وتفصيلا مع أي قانون دولي وانساني.

وأضافت "صابر"، أنه كان لابد من استيعاب الدرس التاريخي بأن كل ارهاب أو عدم استقرار في المنطقة إنما سببه تجاهل القانون الدولي والممارسات الظالمة، لكن للاسف لا يتعلم أحد الدرس بل ننتقل من خطيئة إلي خطيئة أشد واطأه.

وشددت البرلمانية علي أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات للتهجير القسري بأي شكل كان، مؤكدة أن الشعب المصري يقف موحدًا خلف القيادة السياسية ضد تصفية القضية الفلسطينية

ونوهت أميرة صابر، إلي أن الشعب المصري لم يتردد يومًا في اقتسام قوته مع الفلسطينيين، وقدم أكبر المساعدات رغم الظروف الاقتصادية، وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية عربية، بل هي قضية إنسانية بامتياز، مشددة على أن مصر تخوض معارك دبلوماسية وبرلمانية وحزبية مستمرة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ونوهت البرلمانية، إلي النجاح في إسقاط عضوية إسرائيل في انتخابات مجلس إداره التحالف التقدمي الدولي للأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في العالم.

واختتمت حديثها قائلة: "التهجير القسري مرفوض تمامًا، وهذه القضية هي قضية كل مصري وعربي.. لن يفلح أحد في تغيير هذه الحقيقة، فالصراع اليوم هو عربي ضد ممارسات إسرائيلية تنتهك الإنسانية والقانون الدولي".

من جانبه قال النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن رفض تصفية القضية الفلسطينية، أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرارا والموقف المصري لن يتغير، إزاء اعتبار القضية الفلسطينية ركيزة من ركائز الأمن القومي المصري، تلك المحاولات تمثل تهديداً ليس فقط على الأمن القومي المصري وإنما العربي أيضا.

وأضاف مطر، أن تلك الخطوات تستهدف إنهاء الوجود الفلسطيني وليس إحلال السلام وتحقيق حياة زاهرة للفلسطينيين كما يرددون، متابعا: ومن ثم فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تلك المخططات الأمريكية الإسرائيلية، وندعم القيادة السياسية في كل ما تراه حفاظا على الأمن القومي المصري والعربي، والملايين من المصريين يقفون خلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واختتم قائلا: "باسمي وباسم حزب إرادة جيل نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤكد على الدعم الكامل للقضية الفلسطينية ولرئيس الجمهورية فيما يراه للحفاظ على الأمن القومي".