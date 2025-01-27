وائل القباني: كان يجب عدم إدارة البنا لمباراة الأهلي وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق على رفضه التام لتواجد الحكم محمود البنا لإدارة مباراة الأهلي أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال القباني في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: كان يجب تعيين حكم أخر لمباراة الأهلي وبيراميدز غير محمود البنا، فهذا الحكم له مشاكل عديدة في مباريات الدوري وبطولة دوري المحترفين.

وأضاف: مدرب بيراميدز اخطأ في المباراة خلال الشوط القاني بتغيراته، وكان يجب عدم خروج إبراهيم عادل ونزول الشيبي من البداية.