خلطة العفريت للتخلص من الشعر الزائد من الجذور الموجود في وجهك وجسمك وهتخليكي ناعمة جدا

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رياض - احمد صلاح - ترغب الكثير من السيدات والفتيات في الحصول على جسد وبشرة ناعمة خالية من الشعر خاصة إذا كان الشعر زائد بشكل ملحوظ، وهي مشكلة كبيرة تنزعج منها العديد من الفتيات التي تتعرضن لها خاصة عند ارتداء الملابس القصيرة ولذلك يبحث عن طرق للقضاء عليها نهائياً، ومن ضمن طرق التخلص من الشعر الزائد التي ينصح بها متخصصي التجميل هي الطرق والوصفات التي تحتوي على مكونات طبيعية غير ضارة بالبشرة.

خلطة العفريت للتخلص من الشعر الزائد

أبدى الكثير من الفتيات إعجابهم الشديد بتلك الوصفة نتيجة لقدرتها وفاعليتها العالية،

ولكي تستطيعي الحصول على نتيجتها يجب عليك تنفيذ الآتي:

المكونات:

عدد 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

وعاء صغير الحجم.

طريقة التحضير:

لتحضير تلك الوصفة قومي بوضع كلا من العسل وعصير الليمون سوياً في وعاء.

ثم ضعي الوعاء على النار وامزجيهم جيداً حتى تتداخل جميع المكونات معاً.

وبعد ذلك قومي بإطفاء النار واتركيه حتى يبرد.

طريقة الاستخدام:

بعد الانتهاء من عملية التحضير قومي بوضعه على البشرة في اتجاه نمو الشعر وابدأي في تدليكه لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم اذهبي لغسل جسدك بالماء الفاتر للتخلص من آثار الوصفة من على بشرتك.

واحرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين فقط في الأسبوع لمدة لا تقل عن شهر وذلك حتى تحصلي على نتائج سريعة.

خلطة الكركم للتخلص من الشعر الزائد

ينصح العديد من متخصصي التجميل النساء باستخدام الكركم للتخلص من تلك المشكلة بشكل نهائي، وذلك لأن الكركم يحتوي على مكونات تساعد على تقليل نمو الشعر بشكل كبير وترطيب البشرة وتنعيمها.

المكونات:

عدد 2 ملعقة من الكركم.

مقدار قليل من الحليب.

طريقة التحضير:

لكي تستطيعي تحضير تلك الوصفة بشكل صحيح أسرعي في شراء جميع المكونات المطلوبة.

ثم ضعيهم جميعاً في وعاء صغير الحجم واخلطيهم جيداً حتى تتجانس المكونات وتحصلي على عجينة متماسكة.

طريقة الاستخدام: