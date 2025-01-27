نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرب القطرية: بنسبة 95% بن شرقي لاعبا في الأهلي خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث إسماعيل مرزوق الصحفي بجريدة العرب القطرية، عن ملف انتقال المغربي أشرف بن شرقي إلى صفوف الأهلي، ومدى جدية المفاوضات.

وقال إسماعيل مرزوق، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: بنسبة 95% أشرف بن شرقي سيكون لاعبا في النادي الأهلي.

وتابع صحفي جريدة العرب القطرية: الدولي المغربي يُقدم مستويات مميزة مع فريقه عكس ما يُشاع أن مستواه غير مميز في الفترة الأخيرة، واللاعب يضغط من أجل الرحيل.

واختتم إسماعيل مرزوق: بن شرقي رفقة تريزيجيه من أفضل المحترفين في الدوري القطري حاليا، ورغم رفض النادي رحيله، إلا أنه قد تكون هناك مرونة من جانبه للرحيل.