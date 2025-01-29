الملحن مدين يتصدر تريند تويتر بعد نجاح أغانيه مع تامر عاشور وأحمد سعد

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الملحن مدين، تريند تويتر بعد النجاح الكبير الذي حققته أغانيه الأخيرة، مثل "جم شرفوا" و"ماشيين" للفنان تامر عاشور، و"حبيبنا" للفنان أحمد سعد، حيث احتل اسم "مدين" المركز الأول على منصة "إكس"، مما يعكس نجاحه الكبير في الساحة الفنية.

وعبر مدين عن سعادته بهذا التفاعل، من خلال حساباته الرسمية على فيسبوك وإنستجرام، قائلًا: "مبسوط أوي بردود الأفعال وتفاعلكم مع أعمالي اللي خليتني أكون تريند على تويتر وبعد نجاح أخر الأعمال مع اخواتي وحبايبي الفنانين

#تامر_عاشور بأغنيتين #ماشيين #جم_شرفوا

و #احمد_سعد بأغنية #حبيبنا".

وأضاف: "شكرًا ليكم وشكرًا لكل الفنانين والصناع وشركاء النجاح ويا رب دايمًا اقدملكم أعمال تليق بيكم وبتقديركم ليا ولأعمالي".



جدير بالذكر أن أغنية "ماشيين" و" جم شرفوا "من ألبوم تامر عاشور الجديد "ياه" حيث حققت" ماشيين "نسب مشاهدة عالية، تقترب من المليون الثاني عبر موقع الڤيديوهات يوتيوب، بينما تقترب أغنية "جم شرفوا" من نصف مليون مشاهدة على نفس الموقع بعد أيام قليلة من طرح الألبوم، بالإضافة إلى تحقيق أغنية "حبيبنا" لأحمد سعد من نصف مليون مشاهدة.