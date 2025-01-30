نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدة تروج لمسلسل "الكابتن" لـ أكرم حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم أكرم حسني، عن تصوير مسلسل "الكابتن" تمهيدًا لعرضه ضمن المارثون الرمضاني الدرامي 2025، وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الصور الأولى من كواليس المسلسل.

وظهر في الصور أبطال العمل وهم أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبدالوهاب بالإضافة إلى مخرج معتز التوني والمنتج كريم أبوذكري، وغلبت على الكواليس أجواء البهجة والفرح بين أبطال وصناع المسلسل.

تفاصيل مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم أكرم حسني خلاله شخصية كابتن طيار يمر بالعديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، فيما تظهر آية سماحة بشخصية خطيبته بالعمل.

أبطال مسلسل الكابتن مع أكرم حسني

والمسلسل من المقرر عرضه في 15 حلقة، ومن بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، أحمد عبدالوهاب، أحمد الرافعي، محمد رضوان، سامي مغاوري، وعمر شرقي، والعمل من قصة أيمن الشايب، تأليف عمرو الدالي، إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري شركة K- Media Production.