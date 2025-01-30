نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (17): قمة بين القوة الجوية والشرطة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي الكرخ مع الحدود الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والكهرباء مع الميناء بنفس التوقيت، وزاخو مع النجف الساعة 17:00، والقوة الجوية مع الشرطة الساعة 19:30.
النتائج المسجلة في الجولة (17)
نوروز × القاسم 1-1
كربلاء × الطلبة 0-2
نفط البصرة × ديالى 1-0
دهوك × الكرمة 3-1
النفط × أربيل 0-2
الزوراء × نفط ميسان 1-0
ويتصدر الزوراء ترتيب فرق دوري نجوم العراق بـ 35 نقطة، يليه الطلبة بـ 33 نقطة، ولكل من الشرطة ودهوك 31 نقطة، وزاخو 29 نقطة.7- القوة الجوية: 28 نقطة