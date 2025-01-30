دوري أدنوك الإماراتي… ترتيب الفرق قبل الجولة (14)

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس ثلاث مباريات في افتتاح منافسات الجولة الرابعة عشرة (الأولى إياباً) من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، وفيما يلي تذكير بترتيب فرق دوري أدنوك قبل هذه الجولة…

1- الشارقة: 34 نقطة (26- 5)

2- شباب الأهلي: 32 نقطة (29- 11)

3- العين: 22 نقطة (34- 21)

4- الوحدة: 22 نقطة (22- 16)

5- النصر: 22 نقطة (28- 26)

6- الجزيرة: 21 نقطة (27- 18)

7- الوصل: 17 نقطة (24- 20)

8- اتحاد كلباء: 17 نقطة (22- 18)

9- عجمان: 16 نقطة (20- 21)

10- خورفكان: 14 نقطة (20- 27)

11- بني ياس: 12 نقطة (14- 28)

12- البطائح: 11 نقطة (16- 27)

13- دبا الحصن: 9 نقاط (14- 30)

14- العروبة: 3 نقاط (8- 36)