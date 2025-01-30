اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري نجوم قطر (14): العربي يواجه السد

0 نشر
0 تبليغ

دوري نجوم قطر (14): العربي يواجه السد

نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم قطر (14): العربي يواجه السد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباراتان لحساب الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، فيلتقي قطر مع الشمال الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، والعربي مع السد الساعة 18:45.

النتائج المسجلة في الجولة (14)
الريان × الغرافة 2-2
الخور × 0-1

ترتيب فرق المقدمة
1- الدحيل: 29 نقطة
2- الغرافة: 28 نقطة
3- الأهلي: 28 نقطة
4- السد: 25 نقطة
5- الشمال: 19 نقطة

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا