نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم قطر (14): العربي يواجه السد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الخميس، مباراتان لحساب الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، فيلتقي قطر مع الشمال الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، والعربي مع السد الساعة 18:45.
النتائج المسجلة في الجولة (14)
الريان × الغرافة 2-2
الخور × الأهلي 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الدحيل: 29 نقطة
2- الغرافة: 28 نقطة
3- الأهلي: 28 نقطة
4- السد: 25 نقطة
5- الشمال: 19 نقطة