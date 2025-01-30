دوري نجوم قطر (14): العربي يواجه السد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباراتان لحساب الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، فيلتقي قطر مع الشمال الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، والعربي مع السد الساعة 18:45.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

الريان × الغرافة 2-2

الخور × الأهلي 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الدحيل: 29 نقطة

2- الغرافة: 28 نقطة

3- الأهلي: 28 نقطة

4- السد: 25 نقطة

5- الشمال: 19 نقطة