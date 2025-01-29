نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 162 ألف جنيه.. إيرادات فيلم الانيميشن Mufasa: The Lion King في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أستطاع فيلم الانيميشن Mufasa: The Lion King، تحقيق إيرادات عالية في دور العرض، ونجح في اعتلاء قمة شباك تذاكر الأفلام الاجنبية على مدار أكثر من شهر من عرضه حيث حصد 162 ألف جنيه مقابل بيع 1558 تذكرة في 24 ساعة فقط.

قصة فيلم “سيمبا”

تدور قصة الفيلم في إطار الأنيميشن حول «سيمبا» بعد تتويجه ملكًا على مملكة الغابة، يعود العمل إلى الماضي حينما كان والده «موفاسا» طفلًا ضائعًا، وقصته مع الأسد «تاكا»، ورحلة صعوده من الطفولة إلى قيادته الناجحة للمملكة.

فريق عمل فيلم “سيمبا”:

يتكون طاقم عمل الفيلم من مجموعة من النجوم الذين يقومون بالأداء الصوتي «voice over» لشخصيات آرون بيبر،كيلفن هاريسون جونيور،سيث روجان، بيلي إيشنر، جون كاني،مادس ميكلسن، ثاندي نيوتن، بلو أيفي كارتر، كيث ديفيد، دونالد جلوفر،أنيكا نوني روز، إخراج باري جينكينز،تأليف جوناثان روبرتس وإيرين ميكي.