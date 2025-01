صحف عالمية تكشف مواهب الكرة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 06:32 مساءً - اختارت مجلة "ورلد سوكر" العالمية عمر الساعي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضمن أفضل 50 موهبة حول العالم فى عالم كرة القدم، بينما لم يكن الساعي هو الاسم الوحيد من الدوري المصري المتواجد ضمن القائمة، حيث تواجد أيضًا النيجيري صامويل أمادي، لاعب نادي سموحة البالغ من العمر 21 عامًا.

هذه ليست المرة الأولى التي تختار فيها الصحافة العالمية نجوم النادي الأهلي بصفة خاصة والكرة المصرية بصفة عامة ضمن الأكثر موهبة حول العالم.

جارديان تضع "فيراري" الأهلي ضمن أفضل 60 موهبة حول العالم

في عام 2018، اختارت صحيفة "جارديان" البريطانية شادي رضوان لاعب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي في ذلك الوقت ضمن أفضل 60 موهبة كروية في العالم.

وقالت الصحيفة، في التقرير الصادر بذلك الوقت، إن اللاعب يتميز بسرعة كبيرة، حتى إنه يلقب بالـ"فيراري" بسبب سرعته الكبيرة، مشيرة إلى أن اللاعب الذي يلعب فى مركز الجناح وقد يكون محمد صلاح الجديد.

جارديان تختار عمر مرموش ضمن أفضل 100 موهبة فى العالم

اختارت صحيفة "جارديان" البريطانية عمر مرموش نجم منتخب مصر ضمن أفضل 100 موهبة فى العالم لعام 2024.

ووفقاً للصحيفة، تواجد عمر مرموش، المنتقل حديثًا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو، في المركز الـ 59 متفوقا على سون هيونج مين نجم توتنهام، الذي تواجد فى المركز الـ 60، فيما تواجد برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في المركز الـ 63.

صلاح والنني ضمن أهم 500 لاعب في العالم

في 2016، كشفت مجلة "وورد سوكر" العالمية عن أفضل وأهم 500 لاعب في العالم، والذين ساعدوا منتخباتهم الوطنية وأنديتهم المحلية في التفوق بالفترة الأخيرة.

وجاء من مصر كل من محمد صلاح جناح وهداف نادي روما في ذلك الوقت، بالإضافة إلى محمد النني الذي انتقل مؤخرًا لصفوف نادي أرسنال الإنجليزي في ذلك الوقت أيضاً.

محمد هاني ضمن أفضل 100 موهبة صاعدة في العالم

في عام 2017، اختار موقع Outside of the Boot العالمي محمد هاني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب، ضمن أفضل 100 موهبة صاعدة في العالم.

وذكر الموقع أن صاحب الـ20 عاما أصبح تحت دائرة الضوء بعد رحيل رمضان صبحي إلى ستوك سيتي في ذلك الوقت، مضيفاً، "محمد هاني خفيف الحركة ومهاري للغاية وينتظره مستقبل هائل في الملاعب الأوروبية مستقبلاً".