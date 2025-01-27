العالم اليوم - مبيعات المنازل الجديدة في أميركا تتجاوز التوقعات خلال ديسمبر

انتم الان تتابعون خبر مبيعات المنازل الجديدة في أميركا تتجاوز التوقعات خلال ديسمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 06:24 مساءً - ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لإقامة أسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر، في دليل جديد على أن نشاط سوق الإسكان استعاد قوته الدافعة في نهاية 2024، لكن تسارع معدلات الرهن العقاري لا تزال تشكل قيدا.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، الاثنين، إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت بنسبة 3.6 بالمئة إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 698 ألف وحدة الشهر الماضي.

وعُدلت بيانات المبيعات لشهر نوفمبر إلى معدل سنوي 674 ألف وحدة من 664 ألفا في بيانات سابقة.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة، والتي تمثل نحو 15 بالمئة من مبيعات الوحدات السكنية في الولايات المتحدة، إلى 675 ألف وحدة.

وتحتسب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقد، ويمكن أن تكون متقلبة على أساس شهري. وزادت المبيعات 6.7 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

وبيع نحو 683 ألف منزل جديد في عام 2024، بزيادة 2.5 بالمئة عن 2023.