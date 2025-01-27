نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة المصرية اليوم الإثنين، الموافق 27 من الشهر الجاري، العديد من المباريات الهامة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

إليكم أبرز مواعيد المباريات:

الزمالك × الجونة:

تُقام المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب الدفاع الجوي. يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يتذيل الجونة الترتيب في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

المصري × إنبي:

تُقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السويس الجديد. يحتل المصري المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

حرس الحدود × مودرن سبورت:

تُقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب حرس الحدود. يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، بينما يأتي مودرن سبورت في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

الجدير بالذكر أن جميع المباريات تُذاع عبر قنوات أون تايم سبورت.