ضمك يقهر الاتحاد بالوقت القاتل

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 06:55 مساءً - حقق ضمك فوزاً بالوقت القاتل على ضيفه الاتحاد، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم أصحاب الأرض أولاً عبر جورج نكودو (د17)، ثم سجل كريم بنزيما (د45+4) هدف التعادل للعميد، ثم عاد جورج نكودو لتسجيل الهدف الثاني لضمك (د90+4).

بهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد الاتحاد عند 43 نقطة في المركز الثاني.