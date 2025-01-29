نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التونسي: الصفاقسي يلاقي مستقبل قابس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، حيث يلعب الصفاقسي مع مستقبل قابس الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، واتحاد تطاوين مع الترجي بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (16)
الأولمبي الباجي × النجم الساحلي 0-2
مستقبل سليمان × نجم المتلوي 1-0
الاتحاد المنستيري × البنزرتي 3-1
الملعب التونسي × الترجي الجرجيسي 1-1
قوافل قفصة × شبيبة العمران 0-0
الإفريقي × اتحاد بن قردان 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- الملعب التونسي: 34 نقطة
2- الإفريقي: 33 نقطة
3- الاتحاد المنستيري: 33 نقطة
4- الترجي الجرجيسي: 32 نقطة
5- الترجي: 30 نقطة
6- النجم الساحلي: 30 نقطة