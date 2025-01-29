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الدوري التونسي: الصفاقسي يلاقي مستقبل قابس

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الدوري التونسي: الصفاقسي يلاقي مستقبل قابس

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، حيث يلعب الصفاقسي مع مستقبل قابس الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، واتحاد تطاوين مع الترجي بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (16)
الأولمبي الباجي × النجم الساحلي 0-2
مستقبل سليمان × نجم المتلوي 1-0
الاتحاد المنستيري × البنزرتي 3-1
الملعب التونسي × الترجي الجرجيسي 1-1
قوافل قفصة × شبيبة العمران 0-0
الإفريقي × اتحاد بن قردان 0-0

ترتيب فرق المقدمة
1- الملعب التونسي: 34 نقطة
2- الإفريقي: 33 نقطة
3- الاتحاد المنستيري: 33 نقطة
4- الترجي الجرجيسي: 32 نقطة
5- الترجي: 30 نقطة
6- النجم الساحلي: 30 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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