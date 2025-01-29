الدوري التونسي: الصفاقسي يلاقي مستقبل قابس

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، حيث يلعب الصفاقسي مع مستقبل قابس الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، واتحاد تطاوين مع الترجي بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (16)

الأولمبي الباجي × النجم الساحلي 0-2

مستقبل سليمان × نجم المتلوي 1-0

الاتحاد المنستيري × البنزرتي 3-1

الملعب التونسي × الترجي الجرجيسي 1-1

قوافل قفصة × شبيبة العمران 0-0

الإفريقي × اتحاد بن قردان 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- الملعب التونسي: 34 نقطة

2- الإفريقي: 33 نقطة

3- الاتحاد المنستيري: 33 نقطة

4- الترجي الجرجيسي: 32 نقطة

5- الترجي: 30 نقطة

6- النجم الساحلي: 30 نقطة