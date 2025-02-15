الجيش اللبناني يفض اعتصام لـ”حزب الله” على طريق المطار ومسؤول في الحزب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 06:35 مساءً - قال نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي اليوم السبت، "نرفض أن نكون تحت الاحتلال الأمريكي، ونحن نصبر ولكن للصبر حدود".

وجاء ذلك في كلمة ألقاها محمود قماطي خلال اعتصام لمناصري "حزب الله" على طريق المطار القديمة، تنديدا بـ"التدخل الإسرائيلي في السيادة اللبنانية".

وأضاف قماطي: "إلى اليوم هذه الدولة تحت الاملاءات الأمريكية ونحن لا نقبل أن يكون هذا الوطن في القبضة الأمريكية والإسرائيلية".

وأردف: "منع نزول الطائرات الإيرانية في مطار بيروت هو إهانة للدولة اللبنانية ويؤكد فرض الاملاءات الأمريكية على الدولة"، متابعا: "لن نرضى بالإملاءات الخارجية وإيران دولة صديقة".

واستطرد قماطي: "المقاومة حاضرة بشعبها ومجاهديها وستقاوم كل الإملاءات التي تخضع لها الدولة اللبنانية وعلى المسؤولين اللبنانيين احترام الدولة".

من جهته، عمل الجيش اللبناني على فض الاعتصام، وشهدت المنطقة توترا بين القوة الأمنية والمتظاهرين، بعد إلقاء الجيش للقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، ما أسفر عن إصابات طفيفة في صفوف المتظاهرين.

وأعلن "حزب الله" لاحقا انتهاء الاعتصام، حيث أكد المنظمون أن "الرسالة منه وصلت".

وقال النائب عن "حزب الله" إبراهيم الموسوي: "أردناها مظاهرة سلمية ضمن القانون والدستور، ولكن مع الأسف الشديد لم يحترموا هذه التظاهرات السلمية".

وتابع الموسوي متوجها للمتظاهرين: "أناشدكم جميعا أن تعودوا الى الخلف، لأننا نريد أن نحيي ذكرى سماحة سيد شهداء الأمة بكل حضارة (يقصد أمين عام "حزب الله" الراحل حسن نصر الله)".

وهذه الأحداث تأتي عقب منع طائرة إيرانية من التوجه والهبوط في مطار بيروت، ما أثار احتجاجات في لبنان.

وذلك بعد أن زعم الجيش الإسرائيلي أن فيلق "القدس" الإيراني و"حزب الله" "يستغلان على مدار الأسابيع الأخيرة ⁧مطار بيروت⁩ الدولي من خلال رحلات مدنية وذلك في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسليح حزب الله بهدف تنفيذ اعتداءات ضد دولة إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح بتسلح حزب الله وسيعمل من خلال جميع الوسائل الموجودة لديه لفرض تطبيق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار وذلك لضمان أمن مواطني دولة إسرائيل".