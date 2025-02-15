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بشرى للمواطنين بالأسعار المخفضة.. مدبولي يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر

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بشرى للمواطنين بالأسعار المخفضة.. مدبولي يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 06:36 مساءً - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا، معرض "أهلا رمضان" بمدينة نصر.

 

ويستمر معرض اهلا رمضان 2025  الرئيسي اعتبارا من غدا الأحد 16 فبراير الجاري حتى يوم 26 فبراير بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر  وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية جميع منتجات السلع الغذائية مثل زيت الطعام والسكر والمكرونة والسمن والألبان والجبن ومنتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة وياميش رمضان وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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