لهذا السبب... أحمد فهيم يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنان أحمد فهيم تريند جوجل فور انتشار أنباء حول وفاة والدته، حيث أعلن فهيم عن موعد عزاء والدته بالشيخ زايد.

وكتب أحمد فهيم عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "إنا لله وانا إليه راجعون، إن شاء الله عزاء المغفور لها بإذن الله، أمي الغالية السيدة / وفاء صالح في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد (ب) غدًا الاربعاء الموافق 29 يناير عقب صلاة المغرب".

كما قرر الفنان أحمد فهيم منع التصوير في عزاء والدته قائًلا:" مع كامل تقديرنا واحترامنا للسادة الصحفيين برجاء العلم أن الحضور مقتصر على تقديم واجب العزاء فقط، وشكر الله سعيكم أجمعين ولا أراكم مكروها في أحبابكم".

يشار إلى أنه تم تشييع جثمان والدة الفنان أحمد فهيم، من مسجد الشرطة وحرص كل من الفنان عصام السقا، ومحمد لطفي، وإيهاب فهمي، ومؤمن نور، وعفاف مصطفى، على مساندة الفنان أحمد فهيم في جنازة والدته.