مي عز الدين تستقبل بوكيه ورد كبير.. هل تعيش قصة حب جديدة؟

رياض - احمد صلاح - أثارت النجمة مي عز الدين فضول متابعيها بعدما نشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام لبوكيه ورد كبير بمناسبة عيد الحب، مع وضع قلب أحمر على الصورة. هذا الأمر أثار تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت مي تعيش قصة حب جديدة قد تكشف عنها قريبًا، أم أن الأمر مجرد بوكيه ورد تلقته في عيد الحب دون أي دلالات خاصة.

مي عز الدين، التي تعد واحدة من أبرز النجمات في الوسط الفني، تعود إلى الواجهة من خلال مشاركتها في المسلسل الرمضاني الجديد "قلبي ومفتاحه" الذي سيتم عرضه في رمضان 2025. المسلسل يجمعها مع النجم آسر ياسين، حيث يجسد آسر دور سائق أوبر بعد أن فقد عمله في مجال الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا. خلال الأحداث، يتفاجأ آسر بعرض غريب من مي عز الدين للزواج، مما يؤدي إلى تطورات مثيرة في القصة.

مسلسل "قلبي ومفتاحه" من تأليف وإخراج تامر محسن، الذي يعود إلى دراما رمضان بعد غياب منذ تقديمه لمسلسل "لعبة نيوتن" مع منى زكي في عام 2021. المسلسل يضم مجموعة من النجوم الكبار مثل دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، وعايدة رياض، مما يجعله أحد أبرز الأعمال المتوقعة في رمضان 2025.

تعود مي عز الدين إلى دراما رمضان بعد غيابها عن الموسم الماضي، حيث كانت آخر مشاركة لها في مسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض في رمضان 2023. المسلسل الذي شاركت فيه مع أمير كرارة وفتحي عبدالوهاب، حقق نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب الجمهور.

بالإضافة إلى عملها الفني، تظل مي عز الدين محط أنظار الجمهور بسبب حياتها الشخصية، خاصة بعد الصورة التي نشرتها مؤخرًا والتي أثارت الكثير من التكهنات حول وجود قصة حب جديدة في حياتها. ومع اقتراب موعد عرض مسلسلها الجديد، يتوقع أن تظل مي في دائرة الضوء لفترة طويلة.