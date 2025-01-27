القهوة الصباحية: سر لصحة قلب أفضل؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 06:55 مساءً - هل كنت تعتقد أن وقت شرب القهوة لا يؤثر على صحتك؟ فكر مرة أخرى! تشير دراسة جديدة إلى أن شرب القهوة في الصباح قد يكون له فوائد صحية كبيرة، خاصة لصحة القلب.

ماذا تقول الدراسة؟

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة القلب الأوروبية أن الأشخاص الذين يشربون القهوة في الصباح كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 16% مقارنة بأولئك الذين لا يشربون القهوة، كما كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 31%.

لماذا الصباح هو الوقت المثالي لشرب القهوة؟

يرجع السبب في هذه الفوائد إلى تأثير الكافيين على الساعة البيولوجية للجسم. شرب القهوة في الصباح يتماشى مع إيقاع الجسم الطبيعي، مما يساعد على:

تحسين اليقظة والتركيز: يمنحك الكافيين دفعة من الطاقة في الصباح، مما يساعدك على الشعور بالنشاط والتركيز.

تنظيم عملية التمثيل الغذائي: يساعد الكافيين على تسريع عملية التمثيل الغذائي، مما يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية.

حماية القلب: تشير الدراسات إلى أن شرب القهوة المعتدل قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هي الفوائد الأخرى لشرب القهوة؟

بالإضافة إلى فوائدها للقلب، ترتبط القهوة أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى، بما في ذلك:

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2:

حماية الدماغ:

تحسين المزاج:

نصائح هامة:

الاعتدال: على الرغم من فوائدها، يجب شرب القهوة باعتدال. شرب الكثير من القهوة يمكن أن يسبب الأرق والقلق.

اختيار النوع المناسب: اختر أنواع القهوة عالية الجودة وقلل من إضافة السكر والقشدة.

استشارة الطبيب: إذا كان لديك أي مخاوف صحية، استشر طبيبك قبل زيادة استهلاكك للقهوة.

هذا وتشير الدراسات إلى أن شرب القهوة في الصباح قد يكون مفيدًا لصحتك، خاصة لصحة قلبك. ومع ذلك، يجب عليك استشارة طبيبك لتحديد الكمية المناسبة لك.