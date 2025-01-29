نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (17): كربلاء يستضيف الطلبة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأربعاء، أربع مباريات لحساب الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي نوروز مع القاسم الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، وكربلاء مع الطلبة الساعة 17:00، ونفط البصرة مع ديالى بنفس التوقيت، ودهوك مع الكرمة الساعة 19:30.
النتائج المسجلة في الجولة (17)
النفط × أربيل 0-2
الزوراء × نفط ميسان 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- الزوراء: 35 نقطة
2- الشرطة: 31 نقطة
3- الطلبة: 30 نقطة
4- زاخو: 29 نقطة
5- أربيل: 28 نقطة
6- دهوك: 28 نقطة
7- القوة الجوية: 28 نقطة