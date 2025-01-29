دوري نجوم العراق (17): كربلاء يستضيف الطلبة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأربعاء، أربع مباريات لحساب الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي نوروز مع القاسم الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، وكربلاء مع الطلبة الساعة 17:00، ونفط البصرة مع ديالى بنفس التوقيت، ودهوك مع الكرمة الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (17)

النفط × أربيل 0-2

الزوراء × نفط ميسان 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- الزوراء: 35 نقطة

2- الشرطة: 31 نقطة

3- الطلبة: 30 نقطة

4- زاخو: 29 نقطة

5- أربيل: 28 نقطة

6- دهوك: 28 نقطة

7- القوة الجوية: 28 نقطة