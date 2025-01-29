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دوري نجوم العراق (17): كربلاء يستضيف الطلبة

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دوري نجوم العراق (17): كربلاء يستضيف الطلبة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأربعاء، أربع مباريات لحساب الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي نوروز مع القاسم الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، وكربلاء مع الطلبة الساعة 17:00، ونفط البصرة مع ديالى بنفس التوقيت، ودهوك مع الكرمة الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (17)
النفط × أربيل 0-2
الزوراء × نفط ميسان 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- الزوراء: 35 نقطة
2- الشرطة: 31 نقطة
3- الطلبة: 30 نقطة
4- زاخو: 29 نقطة
5- أربيل: 28 نقطة
6- دهوك: 28 نقطة
7- القوة الجوية: 28 نقطة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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