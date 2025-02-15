أخبار اليمن : إطلاق 369 أسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلال

إطلاق 369 أسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلالأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن 369 أسيرًا فلسطينيًّا، ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

ووصلت حافلة تقل أسرى فلسطينيين ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل، إلى بلدة بيتونيا غربي رام الله في الضفة الغربية، فيما سيصل لاحقًا، الأسرى الفلسطينيون من سكان قطاع غزة، أو الذين سيتم إبعادهم إليه وفقًا لبنود الاتفاق.

وتتضمن القائمة التي أعلن عنها أمس، 36 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و333 من أسرى قطاع غزة ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر للعام 2023.

ووفقًا لقائمة الأسماء، فإن 29 أسيرًا من المفرج عنهم من الضفة الغربية، و7 من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، فيما تم إبعاد 24 أسيرًا إلى خارج فلسطين.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن 35 أسيرًا من عمداء الأسرى سيتحررون اليوم ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل.

وأضاف، في بيان، أنه بعد إتمام الدفعة السادسة يرتفع عدد عمداء الأسرى الذين تحرروا إلى 235، جميعهم أمضوا أكثر من 20 عامًا في سجون الاحتلال، وغالبيتهم كانوا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.

وجاء إفراج الاحتلال عن مجموعة جديدة من الأسرى، عقب إفراج حركة حماس، صباح اليوم عن 3 إسرائيليين، ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

الجدير بالذكر أنه في 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يومًا، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة الأمريكية.