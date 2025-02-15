أخبار اليمن : 48264 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

48264 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفاً و264 شهيداً، و111 ألفاً و688 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن 25 شهيداً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، تم انتشال جثامينهم (من تحت الركام)، و12 إصابة جديدة، خلال 48 ساعة الماضية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.