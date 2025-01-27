«بتموتي عيالك بإيدك».. خبير أمريكي يحذر من مكون أساسي في الطعام يسبب السرطان ويدمر الصحة

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رياض - احمد صلاح - توصل خبراء التغذية من مركز الصحة العامة في جامعة فيينا إلى نتائج مثيرة تفيد بأن تناول كميات كبيرة من الملح يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المعدة وأظهرت الدراسة أن الأشخاص في المملكة المتحدة الذين يضيفون كميات كبيرة من الملح إلى طعامهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان بنسبة تصل إلى 41% مقارنة بمن يتناولون الملح بكميات معتدلة أو قليلة.

الملح الزائد يضر المعدة الواقية

أكدت الدراسة أن تناول الملح بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى تآكل الطبقة الواقية للمعدة، ما يساهم في تدمير الأنسجة داخل المعدة، ويؤدي إلى حدوث طفرات خلوية قد تتطور إلى سرطان هذه النتائج تدعم الأبحاث السابقة التي تناولت تأثيرات الملح الزائد على صحة المعدة.

دراسة شاملة تشمل 471 ألف شخص

في سياق الدراسة، قام الباحثون بفحص قاعدة بيانات تشمل 471,144 شخصًا بالغًا في المملكة المتحدة على مدار 11 عامًا، ووجدوا أن الذين تناولوا الملح بشكل مفرط كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41% مقارنة بمن لا يضيفون الملح إلى طعامهم بشكل منتظم وتأكدت صحة هذه النتائج بعد استبعاد العديد من المتغيرات الأخرى مثل العمر والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن العوامل الأخرى مثل التدخين وتناول الكحول.

الملح وصحة المعدة الوعي بالمخاطر