اليوم ذكرى ميلاد هشام سليم.. تعرف على أبرز أعماله

القاهرة - محمد ابراهيم - تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان هشام سليم

هشام سليم (27 يناير 1958 - 22 سبتمبر 2022)، وهو ممثل شهير أدى دور البطولة في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وهو ابن لاعب الكرة المصري صالح سليم.

تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكان أول ظهور له من خلال أداءه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال.

كما قدم البرنامج الأسبوعي الحواري حوار القاهرة على سكاي نيوز عربية.

تزوج هشام مرتين، الأولى من السيدة ميرفت النحاس، التي تُعتبر أم أبنائه.الثلاثة وهم نور وقسمت وزين الشرف في حين كانت الزوجة الثانية من السيدة السعودية نادية الغالب.

مسيرته الفنية

بدأ هشام سليم مسيرته الفنية عام 1972 بفيلم "إمبراطورية ميم"، حيث خاض أولى تجاربه التمثيلية إلى جانب الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وكان حينها في الرابعة عشرة من عمره. بعد ثلاث سنوات، عاد للعمل معها مجددًا في فيلم "أريد حلًا" (1975)، وهو الفيلم الذي ساهم في إحداث تغيير بقوانين الأحوال الشخصية في مصر.

وفي تجربته السينمائية الثالثة، تألق هشام سليم في أحد أعظم أفلام السينما المصرية، فيلم "عودة الابن الضال" للمخرج يوسف شاهين.

وامتدت مسيرة هشام سليم الحافلة بين السينما والتلفزيون، تاركًا بصمة مميزة في أعمال لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور، منها "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "الراية البيضا"، و"امرأة من زمن الحب".

وكانت آخر محطاته الفنية بمسلسل "هجمة مرتدة"، الذي اختتم به مشواره الفني المميز.

وفاته



توفي في 22 سبتمبر 2022 عن عمر يناهز 64 عام بعد صراع مع سرطان الرئة.