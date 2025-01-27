جامعة المنصورة تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 10:28 صباحاً - تشارك جامعة المنصورة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والتي تُقام في الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير المقبل، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة".

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، حرص الجامعة على المشاركة في فعاليات المعرض، بتنظيم رحلات مجانية لطلابها، تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب، خلال فترة انعقاد المعرض لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في الاستفادة بالمشاركة بزيارة المعرض، كونه من أهم الفعاليات الثقافية التي تمثل منصة حيوية لتشجيع الطلاب على القراءة، وتوسيع آفاقهم المعرفية في شتى المجالات، بما يساهم في بناء جيل واعٍ ومثقف.

وأشار رئيس جامعة المنصورة، إلى أن وفدًا رسميًا من الجامعة سوف يتوجه لزيارة المعرض، وتفقد العديد من الأجنحة المشاركة، مؤكدًا أن المعرض يمثل منصة تجمع بين الكتاب، والمفكرين، والمبدعين، وتناقش الكثير من القضايا، والأفكار، والرؤى، وتعبر عن مكانة مصر الحضارية، ودورها الريادي في تعزيز الثقافة والمعرفة.

وتأتي مشاركة قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بإيفاد وفد ممثل للمكتبة المركزية، لتنفيذ زيارات متعددة للأجنحة المختلفة بالمعرض، انطلاقًا من حرص القطاع على دعم البحث العلمي والنشر الأكاديمي من خلال الاطلاع على أحدث الإصدارات، التعرف على الإصدارات العلمية والأكاديمية الجديدة لدعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، تعزيز التعاون الثقافي لتطوير الموارد البحثية بالمكتبة المركزية، تطوير البيئة الأكاديمية الاستفادة من الفعاليات الثقافية والورش العلمية التي تُقام على هامش المعرض.

كما يشارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإيفاد لجنة التوعية المجتمعية بالجامعة، حيث تشارك اللجنة بأنشطة ثقافية وفنية داخل ركن الطفل، والذي يضم الندوات، والأنشطة الموجهة للأطفال، والفعاليات الفنية؛ مما يعزز من القيمة الثقافية للمعرض، ويقدم محتوى متميز لجمهوره من كافة الأعمار.

وقامت الجامعة بإتاحة الفرصة لزيارة المعرض لكل منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين من خلال تنظيم رحلات للمعرض لمنتسبي الجامعة وأسرهم.