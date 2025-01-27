شاهد..حمادة هلال يتصدر مؤشرات البحث جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان حمادة هلال مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بسبب مسلسله الجديد في السباق الرمضاني لهذا العام “المداح أسطورة العهد”.

و طرحت منصة «شاهد» بوستر الجزء الخامس من مسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال وظهر في البوستر بنظرة انتقامية حيث من المقرر أن ينتقم من الشياطين الذي يواجهوا شرا انتقاما.

و يذكر أن كتب حماده هلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بدأت أشوف وأقرأ توقعات لبداية أحداث المداح أسطورة العهد.. مش عايزكوا تتعبوا نفسكوا.. غالبًا في أول إنترفيو هحكي كل حاجة.. ربنا يستر”.

أبطال المداح

وضم مسلسل "المداح" الموسم الرابع، العديد من النجوم البارزين، أبرزهم حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، صبحي خليل، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، وتامر شلتوت، بجانب ظهور خاص لبعض النجوم، من بينهم سهر الصايغ، مي سليم، حمزة العيلي، ودياب".